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Gündem Meteoroloji il il açıkladı ve uyardı: Kuvvetli sağanak geliyor
Gündem

Meteoroloji il il açıkladı ve uyardı: Kuvvetli sağanak geliyor

Meteoroloji yaptığı bir açıklamayla kuvvetli yağış uyarısında bulundu.

Yeniakit Publisher
2021-10-30 21:05:00 -
Meteoroloji il il açıkladı ve uyardı: Kuvvetli sağanak geliyor

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden yapılan son değerlendirmelere göre, Şanlıurfa, Adıyaman, Diyarbakır, Batman, Siirt, Muş, Bitlis, Şırnak ve Hakkari çevreleri ile Elazığ'ın güney ve doğu, Bingöl ve Van'ın güney ve Mardin'in kuzey ilçelerinde yerel olarak kuvvetli sağanak bekleniyor.

Yağışların Şanlıurfa, Adıyaman, Diyarbakır, Batman, Siirt, Muş, Bitlis, Şırnak ve Hakkari çevreleri ile Elazığ'ın güney ve doğu, Bingöl ve Van'ın güney ve Mardin'in kuzey ilçelerinde yerel olarak kuvvetli (30-60 kilogram/metrekare) olması bekleniyor.

Sağanak sırasında meydana gelebilecek sel, su baskını ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekiyor.

 

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