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Mesut Özil'in memleketi de gerekeni yaptı! Söküp attılar

Türk asıllı Alman futbolcu Mesut Özil'in, ırkçı ve ayrımcı saldırılar nedeniyle Almanya Milli Takımı'nı bırakmasının ardından memleketi Devrek ilçesinde, ismini taşıyan caddeye konulan, Almanya Milli Takımı formasıyla fotoğrafının yer aldığı tabela değiştirildi.

24 Temmuz 2018 Salı 10:45
Mesut Özil'in memleketi de gerekeni yaptı! Söküp attılar

İngiltere'nin güçlü takımlarından Arsenal formasını giyen Mesut Özil'in, ırkçı ve ayrımcı saldırılar nedeniyle Almanya Milli Takımı'nı bırakması, memleketi Zonguldak'ın Devrek ilçesinde de yankı buldu.

DEV TABELA ASILDI

Devrek Belediyesi tarafından Özil'in, Almanya Milli Takımı formasıyla fotoğrafının yer aldığı tabela, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Londra'da birlikte çektirdiği fotoğrafının bulunduğu dev tabelayla değiştirildi.

Devrek Belediye Başkanı Mustafa Semerci, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Özil'in verdiği karardan dolayı gurur ve mutluluk duyduklarını söyledi.

"TEPKİ VERMEK ZORUNDAYDIK"

Mesut'un uğradığı ırkçı ve ayrımcı tutumlar sonrası bir tepki vermeleri gerektiğini belirten Semerci, "Özil'in açıklamaları bizi de ferahlattı. Mesut'un ırkçı ve ayrımcı tavırlardan dolayı zor durumda olduğunu biliyorduk ve bizde tepki vermek zorundaydık." dedi.

Semerci, Almanya Milli Takımı'nda Polonya asıllı futbolcuların da olduğunu ancak onlara Mesut'un uğradığı ayrımcılığın onlara yapılmadığını dikkati çekerek, şöyle devam etti:

"TABELAYI DEĞİŞTİRME KARARI ALDIK"

"Bu üzücü bir olay ve ırkçılığın daniskası. Olmaması gereken bir şey. Alman Federasyonu Başkanı da Özil'in aleyhine birtakım beyanatlar verdi. Esasen beyanat vermemesi gereken bir kurumdu. İsveç Spor Bakanı'nın gösterdiği duyarlılığı gösteremedi Alman bürokrasisi. İnsan buna üzülüyor haliyle. Biz de hemşehrimize sahip çıkmak amacıyla birtakım etkinlikler yapmak istedik. İlçede Özil'in ismini verdiğimiz caddede bir tabelamız vardı ve bu tabelada da gururla taşıdığı Almanya Milli Takımı formasıyla fotoğrafı vardı. Biz o tabelayı değiştirme kararı aldık. Cumhurbaşkanımızla, Londra'da çektirmiş olduğu fotoğrafın aynısı bu tabelaya yerleştirdik."

ÖZİL'E "HER ZAMAN YANINDAYIZ" MESAJI

Irkçılığın ve ayrımcılığın hiçbir yerde olmaması gerektiğini ifade eden Semerci, Almanya Milli Takımı'nın Dünya Kupası'ndaki başarısızlığının faturasını Özil'e çıkarıldığını dile getirerek, her zaman Mesut Özil'in yanında olacaklarını sözlerine ekledi.

NE OLMUŞTU?

Türk asıllı Alman futbolcular Mesut Özil ve İlkay Gündoğan'ın yanı sıra, İngiltere Premier Lig'de oynayan milli futbolcu Cenk Tosun, Mayıs ayında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Londra'da buluşarak fotoğraf çektirmiş ve formalarını hediye etmişti.

Bu fotoğrafın ardından Almanya'da Mesut Özil ve İlkay Gündoğan'a linç kampanyasına varan ırkçı saldırılar ve eleştiriler yapılmıştı.

Haber Tarihi: 24 Temmuz 2018 Salı 10:45
  1. Zonguldak
  2. Mesut Özil
  3. Recep Tayyip Erdoğan
  4. Devrek

YORUM YAZ

  • HEPİMİZ MESUTUZHEPİMİZ MESUTUZ25 dk önce
    Zavallı ırktılar kaybeden siz olacaksınız..."Kazanınca Almankaybedince yabancı" ırkçı avrupa nın yaşadığı topluma entegre olmaya çalışan yabancı kökenlilere bakışı....bide Reis nazi deyince bozuluyorlar...Mesut kardeşim senin ülker Türkiye seninle beraber...hepimiz Öziliz
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