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Mesut Özil'in kararı Türkiye'nin önünü açtı

Türk asıllı Alman futbolcu Mesut Özil'in ırkçı saldırılara daha fazla dayanamadığını belirtip Alman Milli Takımı'nı bırakması, Euro 2024 için yarışan Türkiye'nin rakibi Almanya karşısında öne geçmesini sağladı.

25 Temmuz 2018 Çarşamba 11:28
Mesut Özil'in kararı Türkiye'nin önünü açtı

Alman Milli Takımı'nı bırakarak, federasyon başkanı Grindel'e kabarık bir fatura çıkaran Mesut Özil, UEFA EURO 2024 ev sahipliği için Türkiye ile Almanya arasında yaşanan kıyasıya rekabette ülkemizi avantajlı konuma getirmiş oldu.

ALMANYA'NIN EURO 2024 ŞANSINI ZORA SOKTU

Akşam'ın haberine göre; 29 yaşındaki oyuncunun, Milli takımı bırakma nedeni olarak maruz kaldığı ırkçılık olaylarını gerekçe göstermesi Almanya'nın EURO 2024 ev sahipliği şansının iyice zora girmesine sebep oldu. UEFA'daki üyelerin birçoğunun bu olaylardan rahatsız olduğu ve oylarını Türkiye'den yana kullanacakları dile getiriliyor.

50 YILIN EN KÖTÜ BAŞKANI

Almanya Futbol Federasyonu'nun bu gelişmeler sonrası nasıl bir yol haritası izleyeceği merak konusu olmaya başladı. Almanya Futbol Federasyonu'nun eski basın sözcüsü Harald Stenger yaşanan tartışmaların ardından DFB Başkanı Reinhard Grindel'in son 50 yılın en kötü başkanı olduğunu söyledi.

Haber Tarihi: 25 Temmuz 2018 Çarşamba 11:28
  1. Mesut Özil
  2. Almanya Milli Takımı
  3. Euro 2024
  4. Almanya Futbol Federasyonu

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