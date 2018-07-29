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Mesut Özil'e korkaklık suçlaması

Bundesliga ekiplerinden Eintracht Frankurt’un sportif direktörü Fredi Bobic, Alman milli takımını bırakma kararı alan Mesut Özil’i korkakça davranmakla suçladı.

29 Temmuz 2018 Pazar 22:36
Mesut Özil'e korkaklık suçlaması

lman milli futbol takımında eskiden forvet olarak görev yapan Bobic, “Özil’in suçlamaları benim için şaşırtıcı. Somut örnekler vermeden, birden birilerini ırkçılıkla suçluyor. Yaptıkları beni şoke ediyor. Korkakça davrandı” açıklamasında bulundu.

Özil’in yaptıklarının toplumda nasıl bir tepkiye neden olacağını önceden anlaması gerektiğini söyleyen Bobic, “18-19 yaşında olsaydı onu anlayabilirdim. Ancak biz, yıllardır profesyonel sporcu olan bir kişiden bahsediyoruz. Sonuçta Dünya Kupası kazanmış biri” ifadelerini kullandı.

Türk asıllı Alman futbolcular Mesut Özil ve İlkay Gündoğan'ın yanı sıra İngiltere Premier Lig'de oynayan milli futbolcu Cenk Tosun, mayıs ayında bir etkinlik çerçevesinde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Londra'da buluşarak fotoğraf çektirmiş ve formalarını hediye etmişti.

Bu fotoğrafın ardından Almanya'da Mesut Özil ve İlkay Gündoğan'a yoğun eleştiriler yapılmış ve Mesut Özil, geçen hafta Almanya Futbol Birliği (DFB) yönetiminin kendisine ırkçılık ve ayrımcılık yaptığı gerekçesiyle Almanya Milli Takımı'nı bıraktığını duyurmuştu.

Haber Tarihi: 29 Temmuz 2018 Pazar 22:36
  1. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

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