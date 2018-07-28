0553 313 94 23

Mesut Özil attı, Arsenal farka koştu

2018 Uluslararası Şampiyonlar Kupası'nda Arsenal, Paris Saint-Germain'i 5-1 mağlup etmeyi başardı. Mesut Özil müsabakadaki ilk golü kaydetti.

28 Temmuz 2018 Cumartesi 19:14
Mesut Özil attı, Arsenal farka koştu

Avrupa'nın önde gelen kulüplerinin katıldığı ve bu yıl 6. kez düzenlenen turnuvada, İngiltere'nin Arsenal takımıyla Fransız temsilcisi PSG karşı karşıya geldi.

Türk asıllı Alman futbolcu Mesut Özil ile 13. dakikada öne geçen Arsenal, Alexandre Lacazette'in 67 ve 71, Rob Holding'in 87, Edward Nketiah'ın da 90. dakikalardaki golleriyle sahadan 5-1 galip ayrıldı. PSG'nin tek golünü 60. dakikada penaltıdan Christopher Nkunku kaydetti.

Maça kaptan olarak çıkanMesut Özil, 64. dakikada yerini Emile Smith Rowe'a bıraktı.

Avrupa'nın önde gelen 18 takımının yer aldığı 2018 Uluslararası Şampiyonlar Kupası'na, Avrupa, ABD ve Singapur ev sahipliği yapıyor. Avrupa ayağındaki karşılaşmalar Avusturya, İngiltere, Fransa, İtalya, Polonya, Portekiz, İspanya, İsveç ve İsviçre'de oynanıyor.

Organizasyona, İngiltere'den Arsenal, Chelsea, Liverpool, Manchester United, Manchester City ve Tottenham, İspanya'dan Barcelona, Real Madrid ve Atletico Madrid, Almanya'dan Bayern Münih ve Borussia Dortmund, İtalya'dan Juventus, Milan, Inter, Roma, Fransa'dan Paris Saint-Germain ve Olympique Lyon, Portekiz'den Benfica kulüpleri katılıyor.

Haber Tarihi: 28 Temmuz 2018 Cumartesi 19:14
  1. mesut özil
  2. arsenal
  3. psg

YORUM YAZ

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Meral Akşener: Pazartesi günü genel merkezde olacağım
    1. Meral Akşener: Pazartesi günü genel..
    2. PKK'lı teröristlerden hain saldırı: 1..
    3. Ölümcül 12 hayvan türü
    4. İran'dan devrim gibi karar!
    5. Mavi Kart uygulaması tüm limanlarda!
    6. Mesut Özil attı, Arsenal farka koştu
    7. İran'a karşı yeni hamle: Arap NATO'su..
    8. Şanlıurfa'daki çocuk cesediyle ilgili..
    9. Meral Akşener'den adaylık açıklaması
    10. Cumhurbaşkanlığı'ndan yeni ABD..
    11. 2 terörist etkisiz hale getirildi
    12. Katil Esed rejimi terör örgütüyle..
    13. Mustafa Varank, Türkiye'nin Otomobili..
    14. Bitlis'te sokağa çıkma yasağı ilan..
    15. Bakan Varank'tan elektrikli otomobil..
    16. Mali'de şiddetli çatışma! Çok sayıda..
    17. Devlet Bahçeli'den ABD'ye sert tepki!
    18. TSK'dan flaş açıklama! Münbiç'te..
    19. Bahçeli'den ABD'nin tehdidine sert..
    20. Darbeci Sisi'den alçak hamle! İdam..
    Bahçeli çağrı yapmıştı! İlk uygulama Diyarbakır'da başladı
    Bahçeli çağrı yapmıştı! İlk uygulama Diyarbakır'da başladı
    Halep Türkiye'ye bağlanacak mı? Rus uzman yorumladı
    Halep Türkiye'ye bağlanacak mı? Rus uzman yorumladı
    Emekli maaş farkları ne zaman ödenecek?
    Emekli maaş farkları ne zaman ödenecek?
    Vergi SGK imar barışı MTV KYK borcu yapılandırma
    Vergi SGK imar barışı MTV KYK borcu yapılandırma
    Suudi Arabistan'dan 'hac' açıklaması: Türkler gelmezse...
    Suudi Arabistan'dan 'hac' açıklaması: Türkler gelmezse...

    Günün Karikatürü

    Yeni Akit Gazetesi - Günün Karikatürü
    Erdoğan'a diktatör diyen hadsiz sunucuya özür dilettiler
    Erdoğan'a diktatör diyen hadsiz sunucuya özür dilettiler
    Lise MEB e okul boş kontenjan 8. 9. 10. 11. sınıf nakil işlemleri
    Lise MEB e okul boş kontenjan 8. 9. 10. 11. sınıf nakil işlemleri