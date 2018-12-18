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Messi "Altın Ayakkabı" ödülünü aldı

- 2017-2018 sezonunda 34 golle Avrupa liglerinin en çok gol atan futbolcusu olan Lionel Messi'ye ödülü verildi - Kariyerinde 5. kez "Altın Ayakkabı" ödülünü alan Lionel Messi:"Futbola başladığımda bunların hiçbirini beklemiyordum. Benim düşüm, profesyonel futbolcu olmak ve futbolda başarılı olmaktı"

18 Aralık 2018 Salı 18:23
Messi "Altın Ayakkabı" ödülünü aldı

MADRİD (AA) - İspanya'nın Barcelona takımında forma giyen Arjantinli futbolcu Lionel Messi, 2017-2018 sezonundaki 34 golüyle Avrupa liglerinin en çok gol atan futbolcusu olarak kazandığı "Altın Ayakkabı" ödülünü aldı.

Barselona kentinde düzenlenen ödül töreninde Messi'ye, kariyerindeki 5. "Altın Ayakkabı" ödülü verildi. Messi, burada yaptığı konuşmada,"Futbola başladığımda bunların hiçbirini beklemiyordum. Benim düşüm, profesyonel futbolcu olmak ve futbolda başarılı olmaktı." dedi.

Arjantinli 31 yaşındaki futbolcu, "Dünyanın en iyi takımındayım. Sahadaki takım arkadaşlarım mevkilerinin dünyadaki en iyileri. Bu her şeyi daha da kolaylaştırıyor ve bu tip ödülleri almamı sağlıyor. Takım arkadaşlarımla birlikte futbolun her anından büyük zevk alıyorum." diye konuştu.

Fiziksel ve psikolojik olarak kendisini iyi hissettiği bir dönemde olduğunu söyleyen Messi, ilerleyen yaşına rağmen formunu koruyabilmek için çalıştığını ve kendisine dikkat ettiğini ifade etti.

Messi ayrıca Şampiyonlar Ligi son 16 turundaki Barcelona-Olympique Lyon eşleşmesi için "İsim olarak belki en güçlüler arasında olmasa da zor bir tur olacak. Manchester City ile başa baş mücadele etti. Şubat ayına kadar çok şeyler olabilir. Bizim de onların da şubatta hangi durumda olacağımızı bilemeyiz ama çok zor bir maç olacağını biliyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

Barselona'daki "Altın Ayakkabı" ödül törenine Arjantinli futbolcunun takım arkadaşları ve Barcelona Kulübünün yöneticileri de katıldı. Messi'nin ödülünü aldıktan sonra, kuruluşuna destek verdiği Barselona'daki Pediatrik Onkoloji Merkezi'nden 5 çocuk ile fotoğraf çektirmesi güzel görüntüler oluşturdu.

2017-2018 sezonunda Avrupa liglerindeki gol krallığı yarışında Messi 34 golle birinci olurken, onu 32 golle Muhammed Salah (Liverpool) ve 30 golle Harry Kane (Tottenham) izlemişti.

Messi, bu sezon La Liga'da geride kalan 16 haftada attığı 14 golle, gol krallığı yarışında birinci sırada yer alıyor.


Günün Özeti

Haber Tarihi: 18 Aralık 2018 Salı 18:23
  1. Altın Ayakkabı ödülü
  2. Futbol
  3. gol kralı
  4. Lionel Messi

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