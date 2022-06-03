Mesleki eğitim uluslararası arenaya açılıyor

Milli Eğitim Bakanlığı ile Kültür ve Turizm Bakanlığı arasında Uluslararası Mesleki ve Teknik Anadolu Liseleri’nin açılması için protokol imzalandı.

Ankara’daki Mili Kütüphane’de düzenlenen imza törenine Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy ve Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığı (YTB) Başkanı Abdullah Eren katıldı. Protokol çerçevesinde uluslararası öğrencilere verilecek dersler belirlenecek. İlk olarak 2022-2023 eğitim-öğretim yılı itibarıyla Arnavutluk, Bulgaristan, Kosova, Kuzey Makedonya, Sırbistan ve Bosna Hersek’ten oluşan 6 Balkan ülkesinden 60 öğrenci Türkiye’ye kabul edilecek. Protokolle misafir öğrencilerin ilgi ve istekleri doğrultusunda tüm ihtiyaçları karşılanarak mesleki eğitim almalarının yolu açılacak.

Türkiye’de halihazırda 15 bin uluslararası öğrencinin eğitimine devam ettiği bilgisini veren Turizm Bakanı Ersoy, “Bugün de sınırları aşan bir sorumluluk anlayışıyla, soydaş ve akraba topluluklar coğrafyasında bulunan ülkelerin ekonomik ve sosyal sektörlerin işgücü taleplerini mesleki ve teknik eğitimle karşılamak, uluslararası standartlara uygun mesleki yeterliliğe sahip iş gücü yetiştirmek amacıyla Milli Eğitim Bakanlığımız ile ortak bir çalışmayı hayata geçiriyoruz.

Bu çerçevede kardeş topluluklardan belirlenecek gençlerimizin Türkiye’deki Mesleki ve Teknik Anadolu Liseleri’ne yerleştirilmesi ve desteklenmesi planlanmakta olup Ankara, Balıkesir, Bursa, İstanbul, Konya ve Ordu’daki okullarımızda bu öğrencilerin eğitim almalarını sağlayacağız” açıklamasında bulundu.

Törende konuşan Milli Eğitim Bakanı Özer ise, “Biz Milli Eğitim Bakanlığı olarak sadece akademik becerileri güçlü olan bir gençlik yetiştirmek istemiyoruz. Aynı zamanda bu toplumun değerleri, kültürü, irfanı ve hikmetini de içselleştirmiş, yaşam tarzına sirayet etmiş, insanlık adına farklı şeyler söyleyebilecek kapasitede gençler yetiştirmek istiyoruz. Bunu da iki bakanlık olarak el ele vererek başarılı bir şekilde devam ediyoruz” dedi.

İmzalanan protokol hakkında bilgi veren Bakan Özer, “Artık mesleki eğitim uluslararası arenaya açılıyor. 6 ilimize Kültür ve Turizm Bakanlığı ve YTB destekleri ile 7 tane Uluslararası Mesleki Teknik Anadolu Lisesi kuruyoruz. Artık gönül coğrafyamızdaki ülkelerde bulunan çocuklar ve gençler bu okullarımıza gelerek mesleki eğitimle ilgili eğitim alabilecekler. Aynı zamanda da yumuşak güç olarak kamu diplomasisinde uzun vadede ülkemize çok önemli katkılar sağlayacak” ifadelerini kullandı.