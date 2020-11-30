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Aktüel Mersin'de serada sulama yaparken elektrik akımına kapılan kişi öldü
Aktüel

Mersin'de serada sulama yaparken elektrik akımına kapılan kişi öldü

Yeniakit Publisher
2020-11-30 17:33:55 -
Mersin'de serada sulama yaparken elektrik akımına kapılan kişi öldü

MERSİN (AA) - Mersin'in Bozyazı ilçesinde serada sulama yaparken elektrik akımına kapılan kişi hayatını kaybetti.

İddiaya göre, Çopurlu Mahallesi Hacı Hıdırlı mevkisinde kendisine ait serayı sulayan Kemal Pür, henüz belirlenemeyen nedenle elektrik akımına kapıldı.

Pür'ün yerde hareketsiz yattığını gören yakınları durumu 112 Acil Servis ekiplerine bildirdi.

Olay yerine gelen sağlık ekipleri, Pür'ün hayatını kaybettiğini belirledi.

Pür'ün cesedi hastane morguna kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

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