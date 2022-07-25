Mersin’de denizden 37 zehirli deniz kestanesi
Mersin’in Silifke ilçesinde, istilacı türlerin incelenmesi için yapılan dalış etkinliğinde dikenleri zehirli 37 deniz kestanesi toplandı.
Uzun dikenli deniz kestanelerinin sahil şeridindeki popülasyonunun incelenmesi için Mersin Üniversitesi Su Ürünleri Fakültesi İşleme Teknolojisi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Deniz Ayas öncülüğünde başlatılan proje kapsamında ikinci kez dalış etkinliği düzenlendi. Ayas, “Uzun dikenli deniz kestaneleri Mersin sahil şeridi başta olmak üzere yerleştiği her alanda ciddi risk oluşturuyor” dedi.