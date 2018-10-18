0553 313 94 23

Merkez Bankası'nın rezervleri açıklandı

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası toplam rezervleri, geçen hafta 167 milyon dolar artarak 84 milyar 363 milyon dolar oldu.

18 Ekim 2018 Perşembe 15:07
Merkez Bankası'nın rezervleri açıklandı

TCMB Haftalık Para ve Banka İstatistikleri'ne göre, 12 Ekim'de, Merkez Bankası brüt döviz rezervleri 114 milyon dolar artışla 66 milyar 402 milyon dolar olarak gerçekleşti. Brüt döviz rezervleri, 5 Ekim ile biten haftada 66 milyar 288 milyon dolar seviyesindeydi.

Söz konusu dönemde altın rezervleri, 53 milyon dolar yükselişle 17 milyar 908 milyon dolardan 17 milyar 961 milyon dolara çıktı.

Böylece Merkez Bankası'nın toplam rezervleri, geçen hafta bir önceki haftaya kıyasla 167 milyon dolar artışla 84 milyar 196 milyon dolardan 84 milyar 363 milyon dolara yükseldi.

TCMB rezervleri tarihler itibarıyla şöyle (milyon dolar):

Tarih Altın Rezervi Brüt Döviz Rezervi Toplam Rezervler

27.01.2017 15.315 92.517 107.832
24.02.2017 16.011 91.089 107.100
31.03.2017 17.102 88.578 105.680
28.04.2017 17.748 84.987 102.735
26.05.2017 17.961 86.971 104.932
30.06.2017 18.512 90.197 108.709
31.08.2017 20.509 91.483 111.992
29.09.2017 20.441 91.503 111.944
27.10.2017 21.420 95.481 116.901
24.11.2017 22.595 96.350 118.945
29.12.2017 23.542 84.111 107.653
26.01.2018 25.341 91.392 116.733
23.02.2018 25.241 88.655 113.896
30.03.2018 25.345 84.702 110.047
27.04.2018 25.189 87.573 112.762
25.05.2018 24.470 83.762 108.232
29.06.2018 22.836 75.566 98.402
27.07.2018 22.282 78.330 100.612
31.08.2018 18.435 70.414 88.849
07.09.2018 18.580 70.173 88.753
14.09.2018 18.654 68.921 87.575
21.09.2018 17.833 66.349 84.182
28.09.2018 17.667 66.989 84.656
05.10.2018 17.908 66.288 84.196
12.10.2018 17.961 66.402 84.363

Haber Tarihi: 18 Ekim 2018 Perşembe 15:07
  1. Merkez Bankası
  2. merkez bankasının rezervleri

YORUM YAZ

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Başsavcılık'tan Cemal Kaşıkçı açıklaması
    1. Başsavcılık'tan Cemal Kaşıkçı açıklaması
    2. Kansere karşı en iyisi yürümek
    3. Olay ifadeler! 'Fatih Terim sarhoştu,..
    4. Yine Sözcü, yine yalan haber!..
    5. Merkez Bankası büyüme beklentisini..
    6. İGA iş başvurusu İGA güvenlik..
    7. Camiyi yakan provokatörün cezası..
    8. Suriyeli kızlar yol kenarında baygın..
    9. Trump doğrudan hedef aldı: Orduyu..
    10. İngilizler, her gün 20 Müslümana..
    11. FETÖ'cü eski polis, uyuşturucu..
    12. İYİ Parti'de 81 il başkanı belirlendi
    13. ABD'yi bekleyen büyük tehlike! 3 bin..
    14. İşte ehil, sahada oluş, deneyim,..
    15. Valilikten 29 Ekim haberlerine yalanlama
    16. Merkez Bankası'nın rezervleri açıklandı
    17. Okul başarısında anne babaların..
    18. Yerel seçimler 2019 CHP Hatay adayı
    19. Nüfus müdürlüğü alımları ne zaman..
    20. AK Parti’nin İBB adayı Mevlut Uysal mı?
    Süresiz nafakaya Meclis ayarı mı geliyor?
    Süresiz nafakaya Meclis ayarı mı geliyor?
    KPSS 2018 önlisans başvuru tarihi ne zaman
    KPSS 2018 önlisans başvuru tarihi ne zaman
    Şarbonlu hayvanın eti nasıl anlaşılır?
    Şarbonlu hayvanın eti nasıl anlaşılır?
    EYT emeklilikte yaşa takılan mağdurların umudu Erdoğan'dı
    EYT emeklilikte yaşa takılan mağdurların umudu Erdoğan'dı
    BİM A101 Şok aktüel indirim fırsat ürünleri kataloğu listesine göz atın
    BİM A101 Şok aktüel indirim fırsat ürünleri kataloğu listesine göz atın

    Günün Karikatürü

    18 Ekim 2018
    İşsizlik maaşı alma şartı?
    İşsizlik maaşı alma şartı?
    2019 asgari ücret için ilk rakam açıklandı
    2019 asgari ücret için ilk rakam açıklandı