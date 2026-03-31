Merkez Bankası'ndan döviz açıklaması!
TCMB Başkanı Fatih Karahan "Döviz likiditesinin desteklenmesi gereken dönemlerde altın kaynaklı işlemlerin kullanılması son derece doğal bir tercih" dedi.
ürkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Başkanı Fatih Karahan'ın açıklamalarından öne çıkanlar şöyle:
"Döviz likiditesinin desteklenmesi gereken dönemlerde altın kaynaklı işlemlerin kullanılması son derece doğal bir tercih"
"Rezervler üzerindeki baskı, küresel risk iştahındaki değişimlerin olağan bir sonucu olarak karşımıza çıkıyor"
"Bankaların TCMB ile swap işlemlerine yeniden yönelmesi sistemde döviz likiditesi sıkıntısı olmadığını ve kur rejiminin sağlıklı işlediğini gösteriyor"
"Rezerv yönetimi ve likidite araçlarımız konusunda proaktif, esnek ve kontrollü yaklaşım izliyoruz. Amacımız fiyat istikrarını ve finansal istikrarı güçlendirmek"
"Enflasyonla mücadelemizi olumsuz etkileyen dışsal bir durumla karşı karşıyayız. Dezenflasyon sürecinin devamı için gereken sıkılığı sağlamakta kararlıyız"
