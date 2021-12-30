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Ekonomi Merkez Bankası yeni kur ve altın seviyesini açıkladı
Ekonomi

Merkez Bankası yeni kur ve altın seviyesini açıkladı

Merkez Bankası kur korumalı TL mevduat için baz alınacak kur seviyelerini açıkladı.

Yeniakit Publisher
2021-12-30 11:16:00 -
Merkez Bankası yeni kur ve altın seviyesini açıkladı

Merkez Bankası, kur korumalı TL mevduat için baz alınacak yeni kur ve altın seviyelerini açıkladı.

Her gün saat 11'de açıklanacak

Hazine, kur farkı hesaplamaları için TCMB'nin her gün saat 11:00’de USD döviz alış kuru yayınlayacağını duyurmuştu. Merkez Bankası'na göre döviz kurları euro için 14,2816 TL, dolar için 12,6185 TL, gram altın için ise 726,75 TL olarak açıklandı.

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Yorumlar

Ömer

Sabah 9 da altın 770 lira idi, saat 11 de 726, şuan saat 12:05 te 757 lira. Bu nasıl bir dengesizlik!
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