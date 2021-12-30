Merkez Bankası yeni kur ve altın seviyesini açıkladı
Merkez Bankası kur korumalı TL mevduat için baz alınacak kur seviyelerini açıkladı.
Merkez Bankası, kur korumalı TL mevduat için baz alınacak yeni kur ve altın seviyelerini açıkladı.
Her gün saat 11'de açıklanacak
Hazine, kur farkı hesaplamaları için TCMB'nin her gün saat 11:00’de USD döviz alış kuru yayınlayacağını duyurmuştu. Merkez Bankası'na göre döviz kurları euro için 14,2816 TL, dolar için 12,6185 TL, gram altın için ise 726,75 TL olarak açıklandı.