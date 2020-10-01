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Ekonomi Merkez Bankası rezervleri 83 milyar 517 milyon dolar oldu
Ekonomi

Merkez Bankası rezervleri 83 milyar 517 milyon dolar oldu

Yeniakit Publisher
2020-10-01 14:58:10 -
Merkez Bankası rezervleri 83 milyar 517 milyon dolar oldu

İSTANBUL (AA) - Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) toplam rezervleri geçen hafta 2 milyar 803 milyon dolar azalarak 83 milyar 517 milyon dolara geriledi.

TCMB tarafından Haftalık Para ve Banka İstatistikleri yayımlandı.

Buna göre, 25 Eylül'de Merkez Bankası brüt döviz rezervleri 739 milyon dolar azalışla 42 milyar 420 milyon dolara indi. Brüt döviz rezervleri, 18 Eylül'de 43 milyar 159 milyon dolar seviyesindeydi.

Söz konusu dönemde altın rezervleri, 2 milyar 64 milyon dolar düşüşle 43 milyar 161 milyon dolardan 41 milyar 97 milyon dolara geriledi.

Böylece Merkez Bankasının toplam rezervleri, geçen hafta bir önceki haftaya kıyasla 2 milyar 803 milyon dolar azalarak 86 milyar 320 milyon dolardan 83 milyar 517 milyon dolara düştü.

TCMB rezervleri tarihler itibarıyla şöyle (milyon dolar):

Tarih Altın Rezervleri Brüt Döviz Rezervleri Toplam Rezervler
25.01.2019 19.862 73.470 93.332
22.02.2019 20.549 79.122 99.671
29.03.2019 20.834 75.408 96.242
26.04.2019 20.432 73.284 93.716
31.05.2019 20.517 75.038 95.555
28.06.2019 22.853 73.544 96.397
26.07.2019 23.417 74.971 98.388
29.08.2019 25.709 75.796 101.505
27.09.2019 26.051 75.655 101.706
25.10.2019 26.481 78.504 104.985
29.11.2019 26.475 78.274 104.749
27.12.2019 25.079 81.240 106.319
31.01.2020 27.520 74.856 102.376
28.02.2020 30.411 77.414 107.825
27.03.2020 31.325 64.081 95.406
30.04.2020 34.786 51.457 86.243
29.05.2020 36.667 54.360 91.027
26.06.2020 38.821 51.417 90.238
30.07.2020 43.572 46.673 90.245
28.08.2020 43.042 41.594 84.636
04.09.2020 42.665 44.881 87.546
11.09.2020 42.908 45.281 88.189
18.09.2020 43.161 43.159 86.320
25.09.2020 41.097 42.420 83.517

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