Merkez Bankası raporu yayımladı: Enflasyon beklenti rakamları açıklandı!

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), Mart ayı Sektörel Enflasyon Beklentileri raporunu yayımladı. Sektörel Enflasyon Beklentileri Piyasa Katılımcıları Anketi, İktisadi Yönelim Anketi ve Türkiye İstatistik Kurumu iş birliğiyle yürütülen Hanehalkı Beklenti Anketi ile finansal ve reel sektör uzmanlarının, imalat sanayi firmalarının ve hanehalkının 12 ay sonrası yıllık tüketici enflasyonu beklentileri derlenerek Sektörel Enflasyon Beklentileri elde edildi.

2026 yılı Mart ayında 12 ay sonrası yıllık enflasyon beklentileri bir önceki aya göre, piyasa katılımcıları için 0,07 puan artarak yüzde 22,17 seviyesine, reel sektör için 0,90 puan artarak yüzde 32,90 seviyesine, hanehalkı için 1,08 puan artarak yüzde 49,89 seviyesine yükseldi.

Gelecek 12 aylık dönemde enflasyonun düşeceğini bekleyen hanehalkı oranı bir önceki aya göre 5,19 puan azalarak yüzde 15,14 seviyesinde gerçekleşti.