Merkez Bankası kur korumalı TL vadeli mevduat dolar kuru bugün ne kadar? 30 Aralık kur korumalı TL dolar fiyatı

Merkez Bankası kur korumalı TL vadeli mevduat hesapları için geçerli olan kur rakamı ve altın fiyatlarını her gün açıklıyor.

Anlık kur korumalı TL mevduat hesabı dolar fiyatı

Bugün için geçerli olan günlük dolar alış kuru 12,6185, euro 14,2816 olarak olarak açıkladı. Altın hesapları için geçerli olan gram altın fiyatı ise 726,75 TL oldu.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) kur korumalı TL mevduat için baz alınacak kur seviyelerini açıkladı. Merkez Bankası'na göre 29 Aralık’ta döviz kurlarından alım euro için 13,5986 TL, dolar için 12,0342 TL, gram altın için ise 696,44 TL olarak açıklamıştı.