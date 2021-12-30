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Ekonomi Merkez Bankası kur korumalı TL vadeli mevduat dolar kuru bugün ne kadar? 30 Aralık kur korumalı TL dolar fiyatı
Ekonomi

Merkez Bankası kur korumalı TL vadeli mevduat dolar kuru bugün ne kadar? 30 Aralık kur korumalı TL dolar fiyatı

Kur korumalı TL vadeli mevduat hesabı anlık dolar, euro alış satış fiyatı kaç? Merkez Bankası döviz alış kuru 30 Aralık 2021 Perşembe günü anlık korumalı TL mevduat hesabı dolar fiyatları merak ediliyor. Merkez Bankası her gün saat 1100’da kur korumalı TL vadeli mevduat hesabı dolar kuru ve altın fiyatlarını açıklıyor. İşte 30 Aralık anlık kur koruma TL mevduat hesabı dolar kuru fiyatı.

Yeniakit Publisher
2021-12-30 11:20:00 - 2021-12-30 11:23:14
Merkez Bankası kur korumalı TL vadeli mevduat dolar kuru bugün ne kadar? 30 Aralık kur korumalı TL dolar fiyatı

Merkez Bankası kur korumalı TL vadeli mevduat hesapları için geçerli olan kur rakamı ve altın fiyatlarını her gün açıklıyor.

Anlık kur korumalı TL mevduat hesabı dolar fiyatı

Bugün için geçerli olan günlük dolar alış kuru 12,6185, euro 14,2816 olarak olarak açıkladı. Altın hesapları için geçerli olan gram altın fiyatı ise 726,75 TL oldu.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) kur korumalı TL mevduat için baz alınacak kur seviyelerini açıkladı. Merkez Bankası'na göre 29 Aralık’ta döviz kurlarından alım euro için 13,5986 TL, dolar için 12,0342 TL, gram altın için ise 696,44 TL olarak açıklamıştı.

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