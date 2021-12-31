Merkez Bankası faiz kararını ne zaman açıklayacak? 2022 Ocak Merkez Bankası faiz kararı ne olur?

Merkez Bankası (TCMB) 2022 yılının ilk faiz kararının açıklayacak. Peki Ocak 2022 Merkez Bankası faiz kararının ne olması bekleniyor? Merkez Bankası faiz kararı saat kaçta açıklanacak? İşte detaylar...

Merkez Bankası faiz kararı ne olur? Merkez Bankası PPK toplantısı bir kez daha gündem oldu. Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası 2022 yılında kaç kere Para Politikası Kurulu toplantısı gerçekleştireceğini ve 2022 faiz kararı tarihlerini açıkladı. Peki Merkez Bankası PPK toplantısı ne zaman, hangi tarihte? İşte konuya ilişkin detaylar...

Merkez Bankası faiz kararını ne zaman açıklayacak?

Merkez Bankası Ocak 2022 faizi ne zaman açıklayacak? Merkez Bankası 2021 yılında 12 faiz kararı toplantısı gerçekleştirirken yılın ilk toplantısında politika faizini yüzde 15’ten 17’ye yükseltmişti. 18 Mart 2021’deki toplantıda politika faizini yüzde 17’den 19’a yükselten TCMB Eylül ayına kadar faiz oranlarındaki bu tercihini korumuştu.

23 Eylül’deki Para Politikası Kurulu toplantısında faiz indirimlerine başlayan Merkez Bankası, art arda aldığı faiz indirimi kararlarıyla politika faizini yüzde 14’e kadar indirmişti. Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası 2021’in sontoplantısını 16 Aralık tarihinde gerçekleştirdi.

Merkez Bankası faiz kararı tarihleri

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası’nın 2022 yılına ilişkin açıkladığı faiz kararı tarihleri ise şöyle:

Merkez Bankası ocak faizi ne zaman açıklanacak? 22 Ocak 2022

Merkez Bankası şubat faizi ne zaman açıklanacak? 17 Şubat 2022

Merkez Bankası mart faizi ne zaman açıklanacak? 17 Mart 2022

Merkez Bankası nisan faizi ne zaman açıklanacak? 14 Nisan 2022

Merkez Bankası mayıs faizi ne zaman açıklanacak? 26 Mayıs 2022

Merkez Bankası haziran faizi ne zaman açıklanacak? 23 Haziran 2022

Merkez Bankası temmuz faizi ne zaman açıklanacak? 21 Temmuz 2022

Merkez Bankası ağustos faizi ne zaman açıklanacak? 18 Ağustos 2022

Merkez Bankası eylül faizi ne zaman açıklanacak? 22 Eylül 2022

Merkez Bankası ekim faizi ne zaman açıklanacak? 20 Ekim 2022

Merkez Bankası kasım faizi ne zaman açıklanacak? 24 Kasım 2022

Merkez Bankası aralık faizi ne zaman açıklanacak? 22 Aralık 2022