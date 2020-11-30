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Aktüel Merkel: "Oruç Reis'in tekrar Türk limanına dönmesi zirve öncesi iyi bir işaret"
Aktüel

Merkel: "Oruç Reis'in tekrar Türk limanına dönmesi zirve öncesi iyi bir işaret"

Yeniakit Publisher
2020-11-30 18:04:41 -
Merkel: "Oruç Reis'in tekrar Türk limanına dönmesi zirve öncesi iyi bir işaret"

BERLİN (AA) - Almanya Başbakanı Angela Merkel, Oruç Reis sismik araştırma gemisinin Antalya Limanı'na dönmesinin Avrupa Birliği (AB) zirvesi öncesi iyi bir işaret olduğunu söyledi.

Merkel, Almanya'nın AB Dönem Başkanlığı kapsamında yaptığı konuşmada, Oruç Reis gemisinin dönmesine ilişkin, "Oruç Reis'in tekrar Türk limanına dönmesi zirve öncesi iyi bir işaret." dedi.

Başbakan Merkel, bu konunun 10-11 Aralık'taki zirvede dikkate alınacağını belirtti. Türkiye'nin dünyada en çok mülteciyi barındıran ülke olduğunu vurgulayan Merkel, "AB içinde mülteci tartışmalarında ne kadar zorlandık. Türkiye bu konuda saygıyı hak ediyor. Türkiye'ye destek olmaya devam etmeliyiz." diye konuştu.

Merkel, AB üyesi Yunanistan ve Güney Kıbrıs Rum Yönetimi'ne dayanışmasını da yineledi.

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