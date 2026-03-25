Mercedes’i kürekle döven kadın lüks otomobili hurdaya çevirdi!

Bodrum Ortakent Mahallesi’nde yaşanan olayda, kimliği henüz belirlenemeyen bir kadın, park halindeki Mercedes marka lüks bir araca kürekle saldırdı. Dakikalar süren saldırıyı çevrede bulunan vatandaşlar, cep telefonlarıyla kayda aldı.

Görüntülerde, kadının araca defalarca vurduğu görülüyor. Saldırı sonucunda aracın camları tamamen kırılırken, kaporta ve diğer bölümler de ciddi şekilde zarar gördü. Olayın neden gerçekleştiği ve saldırıyı gerçekleştiren kadının kimliği hakkında henüz net bir bilgiye ulaşılamadı.

Araç sahibinin kim olduğu da belirsizliğini korurken, yaşanan olay bölgede büyük merak uyandırdı.