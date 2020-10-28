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Aktüel Meral Akşener'den Cumhuriyet Bayramı mesajı:
Aktüel

Meral Akşener'den Cumhuriyet Bayramı mesajı:

"Bu ülkenin Türkiye Cumhuriyeti olduğunu, bu toprakların Türk yurdu olduğunu ve bu gerçeğin ezelden ebede değişmeyeceğini unutanlara, unutmak isteyenlere ya da unutturmaya kalkanlara bıkmadan, usanmadan hatırlatacağız"

Yeniakit Publisher
2020-10-28 17:47:41 -
Meral Akşener'den Cumhuriyet Bayramı mesajı:

ANKARA (AA) - İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla mesaj yayımladı.

Akşener, mesajında, cumhuriyetin 97'nci yılını kutlamanın gururu ve heyecanının yaşandığını dile getirdi.

Büyük fedakarlıklarla bir mucizeye imza atan aziz ecdadın emaneti cumhuriyetin 97 yaşında olduğunu ifade eden Akşener, Türk milleti için cumhuriyetin yalnızca bir idare şekli olmadığını, mazlum milletlere örnek olan bir kurtuluş öyküsünün tacı olduğunu vurguladı.

Cumhuriyetin aynı zamanda, herkes 'bitti' derken, ayağa kalkan ve 7 düveli dize getiren Türk milletinin büyük mücadelesinin son imzası olduğunu belirten Akşener, şunları kaydetti:

"Cumhuriyet, İstiklal Marşı'nda, 'Ben ezelden beridir hür yaşadım, hür yaşarım. Hangi çılgın bana zincir vuracakmış, şaşarım' diyebilen inanmışlığın, yeniden inşa ettiği Türk devletidir. Cumhuriyet, idareyi, bir kişinin iki dudağı arasından alıp, millet iradesine teslim eden medeniyet köprüsüdür. Binlerce yıllık devlet geleneğimizin üzerine, 97 yılda nakış nakış örülerek giydirilen cumhuriyet zırhının yara almasına asla müsaade etmeyeceğiz. Bu ülkenin Türkiye Cumhuriyeti olduğunu, bu toprakların Türk yurdu olduğunu ve bu gerçeğin ezelden ebede değişmeyeceğini unutanlara, unutmak isteyenlere ya da unutturmaya kalkanlara bıkmadan, usanmadan hatırlatacağız. İstiklal Harbimizin Başkomutanı ve Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu, Gazi Mustafa Kemal Atatürk başta olmak üzere bütün istiklal kahramanlarımızı, minnet ve rahmetle yad ediyorum. 29 Ekim 1923 günü, dünyayı şaşırtan heyecanı paylaşıyor ve tekrarlıyorum: Yaşasın Cumhuriyet."

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