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Menajeri bombaladı: Galatasaray sözünü tutmadı!

Galatasaray'ın golcüsü Bafetimbi Gomis'in menajeri Patrick Mendy, kulüp ve yıldız futbolcu arasında yaşananlara dair bomba açıklamalarda bulundu.

27 Temmuz 2018 Cuma 16:59
Menajeri bombaladı: Galatasaray sözünü tutmadı!

Bafetimbi Gomis'in menajeri Mendy olay açıklamalarda bulundu. Fransa basınına konuşan Mendy, Galatasaray yönetiminin yeni sözleşme sözü verdiği ancak şu an tutulmadığını vurguladı.

İşte Patrick Mendy'nin açıklamaları;

Geçen sezon Galatasaray ile imzalarken, daha iyi bir maaşla, 4 yıllık sözleşme istedik. Sonunda 3 yıllık üzerine anlaştık. Ancak sezonu iyi geçirirse, yıl sonu şartlar için tekrar görüşeceğiz diye sözleştik.

TEKLİF VARSA AYRILABİLİR DEDİLER

Galatasaray geçen sezon başı, işler iyi giderse sezon sonunda bize yeni sözleşme konusunda söz vermişti. Bu sözü tutmayı geçin, 'teklif varsa ayrılabilir' dediler. Menajerler olarak, sözleştiğimiz gibi tekrar kulübe gittik. Yönetim değişti ancak Gomis saha içinde ve dışında çok şeyler yapmıştı, kulüp bunu gördü. Bize UEFA kısıtlaması nedeniyle zam yapmanın mümkün olmadığını söylediler.

FIFA'YA GİTMEYİ HİÇ DÜŞÜNMEDİ

Kulüpte bazı oyunculara ödeme yapılmasına rağmen, Gomis maaşındaki 5 aylık gecikme için bile FIFA'ya gitmeyi düşünmeyen birkaç oyuncudan biriydi ve parayı düşündüğü yönünde eleştirilere maruz kaldı.

G.SARAY'DA KALMAK İSTİYOR

Bafetimbi Gomis'in ilk istediği Galatasaray'da kalmak. Şimdiden bazı somut teklifleri reddetti. Gomis, kulübe yardım etmek ve Türkiye'de kalmak istediği için aynı maaşla sözleşmesini 1 yıl daha uzatmaya hazır

HAYAL KIRIKLIĞI YAŞIYOR

Galatasaray yönetimi, bunun da [Aynı şartlarla 1 yıl uzatmak] mümkün olmadığını ve eğer bu durum ona uygun değilse ayrılabileceğini, hatta tek lif varsa gidebileceğini söyledi. Bafe bu yüzden büyük hayal kırıklığı yaşadı.

Haber Tarihi: 27 Temmuz 2018 Cuma 16:59
  1. Bafetimbi Fredius Gomis
  2. Bafetimbi Gomis
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