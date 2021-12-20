Memur-Sen Genel Başkanı Yalçın: Kayıplar Ek Zam ile Telafi Edilmeli

YENİ AKİT ANKARA

Şanlıurfa il ve ilçe yönetimleriyle birlikte üyelerin de katıldığı toplantıda konuşan Yalçın, son dönemde meydana gelen ekonomik dalgalanmanın ülkedeki her vatandaş gibi kamu görevlilerinin de alım gücünü düşürdüğüne vurgu yaparak, “Geçtiğimiz günlerde Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin ile bir görüşmemiz oldu. Biz kamu görevlilerinin sesi olarak; 6. Dönem Toplu Sözleşme sonrası kurdaki ve ekonomideki olağandışı dalgalanmanın telafi edilmesi gerektiğine vurgu yaptık. Memur-Sen olarak kamu çalışanlarının kayıplarına ilişkin bir ek zam yapılması konusunda mutabakata vardık. Bununla birlikte asgari ücret, açıklanan rakama göre 2022 yılı için 4.250 TL olarak belirlendi. Buna göre, 2.825 TL olan mevcut asgari ücret yüzde 50,4 oranında ve 1.425 TL artırılmış oldu. Merkez Bankası tarafından yayınlanan Piyasa Beklentileri Anketi Aralık ayı verilerine göre yılsonu enflasyon oranı yüzde 23,85 olarak belirlenmişti. Asgari ücretteki artış enflasyon verilerinin üzerinde gerçekleşti ve emekçilerin yüzünü güldürdü. Asgari ücret zammı memur için avantajdır. Hedeflenen enflasyonun değil reel enflasyonun dikkate alınması gerektiği düşüncemiz karşılık bulmuştur. Asgari ücretin belirlenmesiyle birlikte Memur-Sen olarak bizler de kamu görevlilerine yapılacak olan ek zammın rakamsal boyutunun bir an önce çalışılmaya başlanması için görüşmelere başlayarak, 15 Ocak tarihine kadar bu konunun çözüme kavuşması gerektiğini vurguluyoruz ” diye konuştu.