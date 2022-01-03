Yeni yılla birlikte milyonlar memur ve emeklilere yapılacak olan zam oranını araştırmaya başladı. Peki, memurlara emeklilere ek zam yapılacak mı?

Memur maaşı ne kadar oldu?

Türkiye İstatistik Kurumunun (TÜİK) Aralık 2021 dönemi enflasyon verilerine göre, Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) geçen yılın ikinci yarısında yaklaşık yüzde 25,5 arttı. Böylece 6 aylık dönemde, geçen yılın ikinci yarısı için toplu sözleşme kapsamında yapılan yüzde 3'lük zam aşıldı. Bu nedenle yaklaşık yüzde 22,9'luk enflasyon farkı ortaya çıktı.

Bu yılın ilk yarısında uygulanacak toplu sözleşme hükmü doğrultusunda memur maaşlarına yüzde 5 artış yapılması öngörülüyor. Buna göre yüzde 22,9'luk enflasyon farkının eklenmesiyle memur, sözleşmeli ve memur emeklilerinin maaş ve aylık artışları yüzde 27,9 oldu.

Öte yandan SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin aylıkları da geçen yılın son 6 aylık enflasyonu oranında artacak. Bu oran yaklaşık yüzde 25,5'e karşılık geliyor.

Memur maaşlarına ek zam yapılacak mı? Emeklilere ne kadar ek zam yapılacak son durum

Memur-Sen Genel Başkanı Ali Yalçın ise enflasyon rakamlarının açıklanmasının ardından ek zammın gerekli olduğunu belirtti. Yalçın, "'Ek Zam Şart Olmuştur! TÜİK tarafından açıklanan %13,58 Aralık ayı enflasyon oranıyla birlikte; yıllık enflasyon %36,08’i buldu. 2021 Temmuz-Aralık enflasyonu %25,48 ve kamu görevlilerinin 2022 Ocak maaş ve ücretlerine yansıyacak enflasyon farkı %22,48 olarak belli oldu.

Kısacası Aralık ayı enflasyon rakamları göstermektedir ki; 'hedefler tutmadı, tahminler şaştı.' Covid-19 pandemisinin de etkisiyle; küresel ve bölgesel ekonomide yaşanan hareketlilik, enflasyonu yukarı yönlü, alım gücünü ise aşağı yönlü hareket ettirmeye devam ediyor.

Mutabakatsızlıkla sonuçlanan ve K.G. Hakem Kurulu kararı ile 2021 için %3+%3 oranındaki artışlar; enflasyona sadece yenilmedi, EZİLDİ. Enflasyon farkı memurun düşen alım gücünü yükseltmek için asla yeterli değildir. Şimdi kamu görevlilerinin alım gücünü yükseltme zamanıdır. Diğer taraftan, 1 Eylül - 31 Aralık tarihleri arasında ekonomide yaşanan dalgalanmalar sonucu kur ve enflasyon artarken maaşlar erimeye, gelir dağılımında adaletsizlik büyümeye devam etti. Nitekim buna bağlı olarak yeni yılla birlikte, zamlar da peş peşe gelmeye devam ediyor.

Yeni yılla birlikte; doğalgaza, elektriğe, benzine, motorine, MTV ve ÖTV’ye, harçlara, vergilere, toplu taşımaya ve bunun yanında gıda ürünlerine azımsanmayacak oranda zam yapıldı. Bu gerçekler görülmeli, 'Ek Protokol' ile ilave ödeme yapılarak kayıplar telafi edilmelidir.

Asgari ücrete yapılan %50 zam sahada memnuniyet üretmişken, aynı zorluklarla geçim mücadelesi veren kamu görevlileri ve emeklileri görmezden gelinemez, vergi muafiyetinin 'yeterli zam' olarak gösterilmeye çalışılması da kabul edilemez.

Vergi muafiyetinin eşit gelir artışı sağlamadığı yaptığımız analizler sonucunda herkes tarafından anlaşılmıştır. Yine, alım gücündeki kaybın enflasyon farkı ödemesiyle telafi edilemeyecek olduğu da net olarak bilinmelidir.

Bu itibarla, 15 Ocak’ta maaşlara yansıyacak şekilde Ek Protokol ile Ek Zam/İlave Ödeme yapılması için kararlı duruşumuzu yineliyor, şu an itibariyle hükümetin de irade ortaya koymasını bekliyoruz" dedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında bugün kabine toplantısı gerçekleşecek. Toplantının ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın memur ve emekli maaşına yönelik açıklama yapması bekleniyor.