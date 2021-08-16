Memiş Hoca Paris'te Senegalli Bakan ile görüştü

Dünyanın bir çok ülkesi tarafından ilgiyle takip edilen ve üst düzey davetler alan Memiş hoca, bu görüşmesinde Senegal Dijital Ekonomi ve telekomünikasyon Bakanı Yonkhoba Diattara ile Paris'te buluştu. Senegalli bakan Türkiye'yi çok sevdiklerini ülkelerinde çok sayıda Türk şirketlerinin bulunduğunu hatta Senegal havaalanını bir Türk şirketinin yaptığını yakın zamanda üstü kapanabilen büyük stadıda yapacaklarını söyledi.

''Başkan Erdoğan'a hayranım''

Türk şirketlerine kapılarının açık olduğunu söyleyen Senegalli bakan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a hayran olduğunu ve Afrika ülkeleri için bir şans olduğunu söyleyerek Erdoğan'ın salgın döneminde Afrika ülkelerine ve Senegal'e başta ilaç olmak üzere çok yardım yolladığını söyledi.

"Memiş hocayla irtibatımız hiç bitmesin. Sizin tavsiyeleriniz bizler için çok kıymetli. Hep Avrupa'da değil, artık yakın zamanda Senegal'de buluşalım" dedi. Memiş Hoca da bu sözlerin üzerine; "Biz millet olarak Senegal halkını kardeş olarak görüyoruz bu kardeşliğimiz ve iş birliğimiz devam etsin." temennisinde bulundu.