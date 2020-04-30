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Aktüel

Meksika'da son 24 saatte Kovid-19 nedeniyle 163 kişi öldü

Yeniakit Publisher
2020-04-30 18:36:40 -
Meksika'da son 24 saatte Kovid-19 nedeniyle 163 kişi öldü

ANKARA (AA) - Latin Amerika ülkesi Meksika'da, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle son 24 saatte 163 kişi hayatını kaybetti.

Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, Kovid-19 nedeniyle son 24 saatte 163 kişinin daha hayatını kaybetmesiyle ölü sayısı 1732'ye, vaka sayısı 1047 artarak 17 bin 799'a ulaştı.

Devlet Başkanı Andres Manuel Lopez Obrador, günlük basın toplantısında, Kovid-19 nedeniyle hayatını kaybedenlerin ailelerine başsağlığı diledi.

Meksika'da ilk Kovid-19 vakası 28 Şubat'ta, virüse bağlı ilk ölüm ise 19 Mart'ta görülmüştü.

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