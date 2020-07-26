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Gündem

Mehmetçik boş durmuyor! 3 PKK'lı terörist imha edildi

Milli Savunma Bakanlığı, Barış Pınarı bölgesinde 3 PKK/YPG'li teröristin komandolar tarafından imha edildiğini bildirdi.

Yeniakit Publisher
2020-07-26 13:07:00 -
Mehmetçik boş durmuyor! 3 PKK'lı terörist imha edildi

Bakanlığın Twitter hesabından yapılan açıklamada, komandoların, Barış Pınarı bölgesinde huzur ve güvenliğin sağlanması için her türlü tedbiri almaya devam ettiği belirtildi.

 Açıklamada, "Bölgede her türlü tedbiri alan kahraman komandolarımız bir saldırı girişimini daha önleyerek 3 PKK/YPG'li teröristi etkisiz hale getirdi." ifadesi kullanıldı.

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