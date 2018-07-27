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Mehmet Özdilek'e sürpriz teklif

En son Süper Lig ekiplerinden Atiker Konyaspor'u çalıştıran teknik direktör Mehmet Özdilek, açıklamalarda bulundu.

27 Temmuz 2018 Cuma 22:54
Mehmet Özdilek'e sürpriz teklif

Deneyimli teknik direktör Mehmet Özdilek'e Katar'dan süpriz bir transfer teklifi geldi.

Geride kalan sezonda Atiker Konyaspor'da görev yapan Mehmet Özdilek, "Geçen sene zor bir süreç yaşadım. Zor bir takım aldım. Lig bittikten sonra yurt içi ve yurt dışından takımlarla görüşmem oldu. Çok aceleci değilim. Doğru bir proje olursa varım. 1 hafta önce Katar Yıldızlar Ligi'ndeki bir takımdan teklif aldım" dedi

Özdilek, Beşiktaş'tan Şenol Güneş'in yardımcılığı konusunda teklif almadığını belirtirken; Guti ve İlhan Mansız'a başarı dileklerini gönderdi.

 

Haber Tarihi: 27 Temmuz 2018 Cuma 22:54
  1. Mehmet Özdilek
  2. İlhan Mansız
  3. Şenol Güneş
  4. Konyaspor
  5. Beşiktaş
  6. Katar
  7. Guti

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