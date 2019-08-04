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Medipol Başakşehir'de Olympiakos maçı hazırlıkları

04 Ağustos 2019 Pazar 21:10
Medipol Başakşehir'de Olympiakos maçı hazırlıkları


İSTANBUL (AA) - Medipol Başakşehir, UEFA Şampiyonlar Ligi 3. ön eleme turunda 7 Ağustos Çarşamba günü sahasında Yunanistan temsilcisi Olympiakos ile yapacağı ilk maçın hazırlıklarını sürdürdü.

Turuncu-lacivertli kulübün internet sitesinde yer alan açıklamaya göre, 3. İstanbul Başakşehir Fatih Terim Stadı'nın yanındaki tesislerde teknik direktör Okan Buruk yönetiminde gerçekleştirilen antrenman, dinamik ısınmayla başladı.

İdmanın 5'e 2 pas çalışmasının ardından yapılan taktik organizasyonlarla tamamlandığı kaydedildi.

Moldovalı stoper Alexandru Epureanu, çalışmalarını fizyoterapist eşliğinde sürdürdü.

Medipol Başakşehir, yarın yapacağı antrenmanla hazırlıklarına devam edecek.

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Haber Tarihi: 04 Ağustos 2019 Pazar 21:10
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