Medipol Başakşehir'de Olympiakos maçı hazırlıkları



İSTANBUL (AA) - Medipol Başakşehir, UEFA Şampiyonlar Ligi 3. ön eleme turunda 7 Ağustos Çarşamba günü sahasında Yunanistan temsilcisi Olympiakos ile yapacağı ilk maçın hazırlıklarını sürdürdü. Turuncu-lacivertli kulübün internet sitesinde yer alan açıklamaya göre, 3. İstanbul Başakşehir Fatih Terim Stadı'nın yanındaki tesislerde teknik direktör Okan Buruk yönetiminde gerçekleştirilen antrenman, dinamik ısınmayla başladı. İdmanın 5'e 2 pas çalışmasının ardından yapılan taktik organizasyonlarla tamamlandığı kaydedildi. Moldovalı stoper Alexandru Epureanu, çalışmalarını fizyoterapist eşliğinde sürdürdü. Medipol Başakşehir, yarın yapacağı antrenmanla hazırlıklarına devam edecek.

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