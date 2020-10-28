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Aktüel MDOB "Cumhuriyet Konseri"yle sanatseverlerle buluşacak
Aktüel

MDOB "Cumhuriyet Konseri"yle sanatseverlerle buluşacak

Yeniakit Publisher
2020-10-28 17:24:55 -
MDOB "Cumhuriyet Konseri"yle sanatseverlerle buluşacak

MERSİN (AA) - Mersin Devlet Opera ve Balesi (MDOB), "Cumhuriyet Konseri"yle sanatseverlerin karşısına çıkacak.

MDOB'tan yapılan açıklamaya göre, 29 Ekim'de Yenişehir Kültür Merkezi'nde düzenlenecek konserde MDOB Orkestrası ve İncesaz Grubu sahne alacak.

Orkestra şefliğini İbrahim Yazıcı'nın yapacağı konserde İncesaz Grubu solistleri Murat Aydemir (tanbur), Emre Erdal (kemençe), Taner Sayacıoğlu (kanun), Türker Çolak (vurmalı sazlar), Volkan Hürsever (kontrbas), Cengiz Konural (gitar), Ezgi Köker ve Bora Ebeoğlu sahne alacak.

Türkiye'nin en sevilen şarkılarının yorumlanacağı konserde, sosyal mesafe kuralına göre oturma düzeni yapılacak, hijyen ve maske koşullarına dikkat edilecek.

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