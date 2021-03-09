Mavi haşhaş nedir? Mavi haşhaşın faydaları neler?

Market raflarında sık sık karşımıza çıkan mavi haşhaşın ne olduğu ve nerelerde, nasıl kullanıldığı merak edilenler arasında yer alıyor.

Mavi haşhaş nedir?

Haşhaş, Akdeniz’e özgü tohumlardan bir tanesidir. Yaklaşık olarak 6. Yüzyıldan beri yetiştirilen haşhaş, ülkemizde yaklaşık olarak 90 çeşidi bulunmaktadır.

Özellikle Fransızların Brioche ekmeğinde sık sık karşımıza çıkan mavi haşhaş olarak bilinen mavi gri renkli minik tohumlar genellikle Fransa, İspanya, Avustralya ve Türkiye’de yetiştirilmektedir.

Mavi haşhaş nerelerde kullanılır?

Mavi haşhaş gelincikler familyasında yer alır. Haşhaş tohumunun kapsüllerinin çizilmesi sonucu meydana gelir. Özellikle o kapsülün içinden çıkanlar pasta börek ve hamur işleri yapımında kullanılmaktadır.

Yağı ise yemeklerde ve sabun yapımında kullanılmaktadır. Mavi haşhaş aktarlarda kolayca bulunabilir.

Haşhaş tohumunda antioksidan özelliği bulunur. Dolayısıyla bu tohumun içerisinde, kötü kolesterolün düşmesini, iyi kolesterolün ise yükselmesini sağlayan yağlar mevcuttur. 100 gram mavi haşhaş tohumu kişinin günlük lif ihtiyacının yaklaşık olarak %50’sini sağlamaktadır.

Mavi haşhaşın faydaları neler?

Haşhaş; lif, protein, yağ, kalsiyum, B vitamini, demir, folat, fosfor, magnezyum, çinko, bakır, selenyum, manganez açısından oldukça zengin bir baharattır.

Haşhaş tohumunun iki çeşidi bulunur. Bunlardan biri beyaz haşhaş tohumudur, diğeri ise mavi haşhaş tohumu olarak bilinir. Mavi haşhaşın faydaları ise şu şekilde;

Mavi haşhaşın başlarını suda kaynatıp içilmesi çocuklarda meydana gelen ağrıların hafiflemesini sağlar. Suyu içilerek vücuttaki ağrılara temas etmesi sağlanmış olur.

Mavi haşhaşın yaprakları ise merhem olarak ağrıyı hafifletme olarak kullanılır. Ancak bu kullanımı öncesinde mutlaka doktora gidilmesi gerekmektedir.

Tohumları kalp hastalarına çok iyi gelir. Bununla beraber pek çok kalp hastasına da doktorlar tarafından dozunda kullanımı önerilmektedir.

Uyku sorunu çeken pek çok birey haşhaş tohumu kullanarak uyku sorunlarını çözebilir.

Mavi haşhaş tohumu; bağışıklığı güçlendirir, mide duvarını güçlendirir, sindirim sistemini iyi yönde etkiler. Mavi haşhaş, Omega-3 açısında da zengin bir baharattır.