Matis: Türkiye ilk 10 ülke arasına girecek

Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu (DEİK) Türkiye-Macaristan İş Konseyi, Macaristan İhracatı Teşvik Ajansı (HEPA) ve Macaristan Yatırımı Teşvik Ajansı iş birliğiyle "Türkiye'yi Avrupa'ya Açan Anahtar: Macaristan" başlıklı bir internet semineri gerçekleştirildi.

Seminerde konuşan Macaristan'ın Ankara Büyükelçisi Viktor Matis, Türkiye ve Macaristan arasında güçlü tarihi bağlar bulunduğunu ifade etti.

Ekonomi alanında Türkiye için Macaristan'ın Avrupa'ya açılan bir kapı olduğunu belirten Matis, Macaristan için ise Türkiye'nin doğu-batı arasında bir köprü ve ciddi bir piyasa olduğunu söyledi.

Türkiye'nin kısa süre içinde dünyanın en büyük 10 ekonomisi arasına gireceğini aktaran Matis, "Türkiye, birkaç yıl önce dünyanın en büyük 10 ekonomisi arasında olacağını söyledi. Bizim değerlendirmemize göre, en büyük 10 ülke arasına girip girmeyeceği konusunda bir soru işareti kalmadı. Sadece ne zaman gireceğinde bir soru işareti bulunuyor. Bizce bu kısa zaman içerisinde gerçekleşecek" ifadelerini kullandı.

Türkiye ve Macaristan'ın ortak bir tarihi geçmişe sahip olduğunu kaydeden DEİK Türkiye-Macaristan İş Konseyi Başkanı Adnan Polat, Macaristan'ın jeopolitik konumuan dikkat çekti.

Macaristan'ın Avrupa'nın tam ortasında bir konuma sahip olduğunu dile getiren Polat, "Macaristan, yatırım için ciddi teşvikler sağlayan bir ülke. Avrupa'daki en düşük kurumlar vergisine sahip" dedi.

Macaristan'ın ticaret hacminin son 10 yılda yaklaşık yüzde 55 büyüdüğünü hatırlatan Polat, Türkiye için Macaristan'ın Avrupa'nın göbeğinde bir merkez olduğunu söyledi.

5 yıl önce Budapeşte-İstanbul uçak sayısı haftada 3 iken şimdi günde 5 uçak sayısına ulaştığını aktaran Polat, 5 yıl önce ticaret hacminin 1,6 milyar dolar civarında olduğunu, pandemiden önce ise 3,6 milyar dolar seviyesine çıktığını belirterek "5 yıl önce Türklerin Macaristan'a yatırımı 100 milyon avroyu bulmazken, şimdi 2 milyar avronun üzerinde" ifadelerini kullandı.