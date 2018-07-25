Martins, Atletico Madrid'de
İspanya Birinci Futbol Ligi (La Liga) ekiplerinden Atletico Madrid, Portekizli kanat oyuncusu Gelson Martins'i renklerine bağladı.25 Temmuz 2018 Çarşamba 16:00
Madrid temsilcisinden yapılan açıklamada, geçen sezon Sporting Lizbon'da forma giyen 23 yaşındaki futbolcuyla 6 yıllık sözleşme imzalandığı kaydedildi.
Martins, mayıs ayında yaklaşık 50 taraftarın antrenman yapan futbolculara saldırmasının ardından Sporting Lizbon ile sözleşmesini tek taraflı feshetmişti.
Geçen sezon UEFA Avrupa Ligi'nde şampiyonluğa ulaşan Diego Simeone yönetimindeki Atletico Madrid, 5. transferini gerçekleştirdi. Madrid ekibi daha önce Monaco'dan Thomas Lemar, Villarreal'den Rodri, Celta Vigo'dan Jonny Castro ile Real Betis'ten Antonio Adan'ı kadrosuna katmıştı.
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