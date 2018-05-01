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Marsel İlhan ilk turda veda etti

TEB BNP Paribas İstanbul Open Uluslararası Erkekler Tenis Turnuvası'nda milli sporcu Marsel İlhan, ilk turda Tunuslu Malek Jaziri'ye 2-0 mağlup olarak turnuvaya veda etti.

01 Mayıs 2018 Salı 21:09
Marsel İlhan ilk turda veda etti

Garanti Koza Park'ta gerçekleştirilen ve toplam 426 bin 145 avro para ödülünün dağıtılacağı toprak kort turnuvasında, ilk tur maçında dünya 78 numarası Jaziri ile Profesyonel Tenisçiler Birliği (ATP) klasmanında 334. basamakta yer alan Marsel İlhan karşı karşıya geldi.

Organizasyona özel davetiyeyle katılan Marsel, 52 dakika süren müsabakadan 6-1 ve 6-2'lik setlerle 2-0 mağlup ayrıldı.

Bu sonuçla Marsel İlhan turnuvaya veda ederken, Jaziri ise üst tura yükseldi. Tunuslu tenisçi, ikinci turda turnuvaya 1 numaralı seribaşı olarak katılan dünya 4 numarası Hırvat Marin Cilic ile karşılaşacak.

Haber Tarihi: 01 Mayıs 2018 Salı 21:09
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