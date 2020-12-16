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Aktüel Marmaris'te imara aykırı binaların yıkımına devam edildi
Aktüel

Marmaris'te imara aykırı binaların yıkımına devam edildi

Yeniakit Publisher
2020-12-16 15:39:58 -
Marmaris'te imara aykırı binaların yıkımına devam edildi

MUĞLA (AA) - Muğla'nın Marmaris ilçesinde kaçak yapılaşmayla mücadele çalışmaları kapsamında imara aykırı olduğu belirlenen yapıların yıkımına devam edildi.

Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü ve Marmaris Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri, kaçak olduğu gerekçesiyle yıkım kararı verilen Bozburun Mahallesi'ndeki yapıların yıkım çalışmalarını sürdürdü.

Ekipler, yapı kayıt belgesi iptal edilen ve hukuki süreci tamamlanan bir yapının yıkımını yaptı. Üç yapının da yıkımı sahipleri tarafından gerçekleştirildi.

İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, yıkım sırasında bir olumsuzluk yaşanmaması için güvenlik önlemi aldı.

Bozburun Mahallesi'ndeki yıkımların kaçak olduğu belirlenen diğer yapılarla devam edeceği belirtildi.

Marmaris'in yanı sıra Datça, Fethiye ve Milas ilçelerinde toplamda 186 yapının yıkım işlemlerinin gerçekleştirildiği kaydedildi.


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