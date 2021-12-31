2019 yılı itibariyle market poşetleri için 25 kuruşluk bir ödeme yapılıyor. Vatandaşlar bu yıl için market poşetlerine ne kadar zam yapılacağını araştırıyor.

Market poşetlerine zam geldi mi? 2022 alışveriş poşetleri ne kadar oldu?

Ambalaj Komisyonu Plastik Poşet Alt Komisyonu, 2022 yılı plastik poşetlerin satış ücretlerinin belirlenmesi ve uygulamaya ilişkin görüş alışverişinde bulunulması gündemiyle Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığında toplandı.

Sivil toplum kuruluşlarının ve ilgili sektör temsilcilerinin katıldığı toplantıda, poşet ücretinin 25 kuruş ile sabit tutulması kararı alındı.

Katılımcıların görüşlerinin de yer aldığı komisyon raporunu inceleyen Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Komisyonun aldığı kararı onayladı.

Buna göre, uygulanmasına 2019'da 25 kuruş olarak başlanan, 2020 ve 2021 yıllarında aynı şekilde ücretlendirilen plastik poşet, 2022'de de 25 kuruştan satılacak. Plastik poşet ücreti, 2022'nin aralık ayı sonuna kadar sabit kalacak.