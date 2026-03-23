Mardin’de yolcu otobüsü devrildi: 24 kişi yaralandı
Mardin’deki Midyat İdil karayolunda seyreden bir yolcu otobüsü, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu devrildi. Kazada 24 yaralanan 24 yolcu bölgeye sevk edilen ambulanslarla hastanelere kaldırıldı.
Edinilen bilgilere göre, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği yolcu otobüsü, Midyat-İdil karayolunda kontrolden çıkarak şarampole devrildi. İhbar üzerine kaza yerine çok sayıda ambulans, jandarma ve itfaiye ekibi sevk edildi.
Kazada yaralanan 24 kişi, sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından kentteki hastanelere kaldırıldı. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.