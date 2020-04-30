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Aktüel

Mardin'de otomobilin çarptığı kadın hayatını kaybetti

Yeniakit Publisher
2020-04-30 23:27:06 -
Mardin'de otomobilin çarptığı kadın hayatını kaybetti

MARDİN (AA) - Mardin’in Kızıltepe ilçesinde, otomobilin çarptığı 88 yaşındaki Suriyeli kadın hayatını kaybetti.

Alınan bilgiye göre, Cumhuriyet Mahallesi Vatan Caddesi'nde sürücüsü ve plakası henüz öğrenilemeyen otomobil, yolun karşısına geçmeye çalışan Suriye uyruklu Fasla El Ali'ye çarptı.

Ağır yaralanan Ali, sağlık ekiplerince ambulansla Kızıltepe Devlet Hastanesine kaldırdı.

Ali, Hastanede yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Polis kaza ile ilgili inceleme başlattı.

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