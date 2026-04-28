Manisa'da otomobilin çarptığı yaya yaşamını yitirdi
Manisa’nın Yunusemre ilçesinde yolun karşısına geçmeye çalışan 70 yaşındaki yaya, otomobilin çarpması sonucu kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti. Kazanın ardından sürücü gözaltına alındı.
Manisa’da meydana gelen trafik kazası can aldı. Yunusemre ilçesine bağlı Yeni Mahalle’de yolun karşısına geçmeye çalışan Mustafa Koparan’a, seyir halindeki bir otomobil çarptı.
Edinilen bilgilere göre, 45 TH 481 plakalı otomobilin sürücüsü K.B., henüz belirlenemeyen bir nedenle 70 yaşındaki yayaya çarptı. Çarpmanın etkisiyle ağır yaralanan Koparan yere savruldu.
Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
Sağlık ekiplerince ilk müdahalesi yapılan Koparan, kaldırıldığı Merkezefendi Devlet Hastanesinde yapılan müdahaleye rağmen hayatını kaybetti.
Otomobil sürücüsü K.B. gözaltına alındı.