  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Aktüel Manisa'da Kovid-19 tedavisi gören 92 yaşındaki kadın taburcu edildi
Aktüel

Manisa'da Kovid-19 tedavisi gören 92 yaşındaki kadın taburcu edildi

Yeniakit Publisher
2020-10-28 16:20:12 -
Manisa'da Kovid-19 tedavisi gören 92 yaşındaki kadın taburcu edildi

MANİSA (AA) - Manisa'nın Demirci ilçesinde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) teşhisi ile hastanede tedavi altına alınan 92 yaşındaki Habibe Dönertaş'ın, 14 günlük tedavisi tamamlandı.

Demirci ilçesine bağlı Durhasan Mahallesi'nde yaşayan Habibe Dönertaş (92), 15 gün önce öksürük, baş ağrısı ve solunum sıkıntısı şikayeti ile hastaneye başvurdu.

Acil serviste Kovid-19 testi uygulanan Habibe Dönertaş'ın sonucunun pozitif çıkması üzerine tedavisine başlandı.

Demirci Devlet Hastanesinde 14 gün süren tedavisinin ardından iyileşen Dönertaş taburcu edildi.

Sağlık çalışanları Habibe Dönertaş'ı, çiçek vererek uğurladı.

Sağlık çalışanları ve doktorlara teşekkür eden Dönertaş, "Sağlığıma kavuşmam noktasında çok ilgilendiler. Allah devletimize zeval vermesin. Kurallara uyalım, bu hastalıktan korunalım." dedi.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
KKTC 82'nci il mi olacak? KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar'dan flaş açıklamalar!
Gündem

KKTC 82'nci il mi olacak? KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar'dan flaş açıklamalar!

KKTC Cumhurbaşkanı Tatar, Türkiye ile ilişkilerin her zaman iyi olduğunu belirterek, "Türkiye'nin desteğini hiçbir zaman unutamayız." dedi ..
Ankara'da korkutan patlama! Ekipler bölgede
Gündem

Ankara'da korkutan patlama! Ekipler bölgede

Ankara'nın Mamak ilçesinde bir binanın giriş katında doğalgaz patlaması meydana geldi.
Macron'u şeytana benzettiler
Dünya

Macron'u şeytana benzettiler

İran'da bir gazete bugünkü birinci sayfasında İslam'a ve Müslümanlara hakaret eden Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'u manşetine taşıyıp ..
Satılık 2011 Ford Fiesta
Satılık 2011 Ford Fiesta

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay