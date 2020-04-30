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Manisa'da ev karantinasına uymayan 7 kişiye 22 bin 50 lira ceza

Yeniakit Publisher
2020-04-30 23:32:23 -
Manisa'da ev karantinasına uymayan 7 kişiye 22 bin 50 lira ceza

MANİSA (AA) - Manisa'da 14 günlük ev karantinası tedbirine uymayan 7 kişiye, toplam 22 bin 50 lira ceza kesildi.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ve İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, şehir dışından geldikleri için yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında 14 gün evlerinde kalmaları gereken vatandaşların adreslerini kontrol etti.

Şehzadeler, Akhisar, Salihli ve Soma ilçelerinde yapılan denetimlerde, evlerinde bulunmayan 7 kişiye, İl Umumi Hıfzıssıhha Kurulu kararlarına muhalefet etmekten işlem yapılarak 3 bin 150'şer liradan toplam 22 bin 50 lira ceza uygulandı.

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