Manisa’da 24 jeotermal arama sahası ihaleye çıkacak

Manisa’da ruhsatlı 24 jeotermal kaynak ile doğal mineralli su arama ve işletme sahası için ihale gerçekleştirilecek. Kula, Kırkağaç, Akhisar, Şehzadeler, Turgutlu, Ahmetli, Salihli, Demirci, Alaşehir, Köprübaşı ile Yunusemre ilçelerinin sınırları içinde bulunan ve 3 yıl süreli arama ruhsatı verilecek sahalar için 12 Şubat Salı günü açık artırmaya gidilecek. Muhammen bedelleri 62 bin 796 lira ile 835 bin 614 lira arasında, alanları ise bin 3 hektarla 4 bin 994 hektar arasında değişen sahaların ihaleleri, Manisa Yatırım İzleme ve Koordinasyon Başkanlığı Doğal Kaynaklar ve Kültür Varlıkları Şubesinde yapılacak.