Maliye Piyango'nun rakibi Sporting Lizbon





ANKARA (AA) - Maliye Piyango Erkek Voleybol Takımı, CEV Challenge Kupası 8'li final turu ilk maçında yarın Portekiz'in Sporting Lizbon takımını konuk edecek.

TVF Başkent Voleybol Salonu'nda oynanacak karşılaşma saat 18.00'de başlayacak.



Bu maçın rövanşı ise 16 Ocak 2019'da Portekiz'de yapılacak. Maliye Piyango, iki maçın sonunda rakibini elemesi halinde 4'lü final turuna yükselecek.

Türk temsilcisi, Sporting Lizbon engelini geçmesi durumunda 4'lü final turunda Fonte Bastardo (Portekiz)-Draisma Dynamo (Hollanda) eşleşmesinin galibiyle karşılaşacak.