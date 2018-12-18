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Maliye Piyango'nun rakibi Sporting Lizbon

- Türk ekibi, Erkekler CEV Challenge Kupası 8'li final turu ilk maçında yarın Portekiz'in Sporting Lizbon takımını ağırlayacak

18 Aralık 2018 Salı 09:35
Maliye Piyango'nun rakibi Sporting Lizbon


ANKARA (AA) - Maliye Piyango Erkek Voleybol Takımı, CEV Challenge Kupası 8'li final turu ilk maçında yarın Portekiz'in Sporting Lizbon takımını konuk edecek.

TVF Başkent Voleybol Salonu'nda oynanacak karşılaşma saat 18.00'de başlayacak.

Bu maçın rövanşı ise 16 Ocak 2019'da Portekiz'de yapılacak. Maliye Piyango, iki maçın sonunda rakibini elemesi halinde 4'lü final turuna yükselecek.

Türk temsilcisi, Sporting Lizbon engelini geçmesi durumunda 4'lü final turunda Fonte Bastardo (Portekiz)-Draisma Dynamo (Hollanda) eşleşmesinin galibiyle karşılaşacak.

Günün Özeti

Haber Tarihi: 18 Aralık 2018 Salı 09:35
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