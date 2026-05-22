Mali'de Rusya destekli cunta sivil katliamına devam ediyor!

Batı Afrika ülkesi Mali'de cunta yönetimi, yaşadığı askeri kayıpların ardından sivillere yönelik saldırılarına hız vermiş durumda.

Mali cuntası tarafından geçtiğimiz günlerde gerçekleştirilen katliamlarda çok sayıda sivil katledildi.

Yerel kaynakların aktardığı bilgilere göre, 17 Mayıs günü ülkenin orta kesimindeki Mopti bölgesinde yer alan bir köy ordunun saldırısına uğradı. Kuşatma altına alınan köyde en az 7 erkek infaz edildi.

Bölge kaynakları, 19 Mayıs gecesi Timbuktu şehrinin kuzeybatısındaki Hassi Sidi bölgesinde ikinci bir katliamın daha gerçekleştirildiğini rapor etti.

Mali ordusu, bölgedeki sivilleri taşıyan araçlara hava saldırıları düzenledi. Saldırı sonucunda 5 sivil hayatını kaybederken 3 sivil de ağır yaralandı.

Cuntanın sivillere yönelik katliamlarının son dönemde arttığı dikkat çekiyor.

Nisan ayı sonunda cihat yanlısı gruplar ve Tuaregler, geniş kapsamlı saldırılarla cuntayı hedef almıştı. Mali cuntası ise bu harekatın ardından sivilleri hedef alan saldırılarına hız verdi.

Kaynak: Mepa News