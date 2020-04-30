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Malezya'da sağlık çalışanlarına teşekkür için mavi ışıklar yandı

Yeniakit Publisher
2020-04-30 20:01:05 -
Malezya'da sağlık çalışanlarına teşekkür için mavi ışıklar yandı

KUALA LUMPUR (AA) - Malezya'da turistik mekanlar ve kamu binalarında, yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadele eden sağlık çalışanlarına teşekkür için mavi ışıklar yandı.

Kuala Lumpur Kulesi ve başkentteki bazı turistik yerler başta olmak üzere kraliyet sarayı Istana Negara ve ülkedeki simgesel 35 bina, yerel saatle 22.30'dan gece 1'e kadar mavi ışıklara büründü.

Federal Bölgeler Bakanı Annuar Musa, 3 Mayıs'a kadar her gün aynı saatte söz konusu binalarda mavi ışıkların yanacağını belirterek, "Sağlık çalışanlarının fedakar hizmetlerine teşekkür etmek için böyle bir uygulama kararı aldık." dedi.

Bakan Annuar, halka da bu saatlerde evlerinde mavi ışık yakmaları çağrısında bulundu.

Şimdiye kadar 6 bin 2 Kovid-19 vakasının görüldüğü Malezya'da 102 kişi hayatını kaybederken 4 bin 171 kişi taburcu edildi.

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