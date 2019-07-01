Malatyaspor’da Bolu kampı başladı 2019-2020 Spor Toto Süper Lig Cemil Usta sezonu hazırlıklarına geçtiğimiz hafta tesislerinde başlayan Evkur Yeni Malatyaspor, birinci etap kamp çalışmaları kapsamında bugün Bolu’da toplandı ve buradaki ilk antrenmanını gerçekleştirdi.

2019-2020 Spor Toto Süper Lig Cemil Usta sezonu hazırlıklarına geçtiğimiz hafta tesislerinde başlayan Evkur Yeni Malatyaspor, birinci etap kamp çalışmaları kapsamında bugün Bolu’da toplandı ve buradaki ilk antrenmanını gerçekleştirdi.

Teknik Direktör Sergen Yalçın yönetiminde gerçekleştirilen antrenmana askerde olan futbolculardan Eren Tozlu, Erkan Kaş, Bülent Cevahir, kiralık sözleşmesi sona eren Berk Yıldız ve yeni transfer Adis Jahovic de katıldı. Sarı-kırmızılılar, Bolu kampının ardından ise ikinci etap çalışmaları için 14 Temmuz’da Düzce Topuk Yaylası’nda bir araya gelecek.

E.Y. Malatyaspor, temmuz ayı sonunda da UEFA Avrupa Ligi’nde ilk ön eleme maçını oynayacak.

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.