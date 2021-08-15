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Aktüel Malatya'da silahlı saldırı! Yaralılar var
Aktüel

Malatya'da silahlı saldırı! Yaralılar var

Malatya'da pompalı tüfekle gerçekleştirilen silahlı saldırıda 6 kişi yaralandı.

Yeniakit Publisher
2021-08-15 22:20:00 -
Malatya'da silahlı saldırı! Yaralılar var

Malatya'da pompalı tüfekle yapılan silahlı saldırıda 6 kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, Yeşiltepe Fatih Mahallesi'ndeki bir sosyal tesiste oturan grubun üzerine pompalı tüfekle ateş açıldı.

Olayda, saçmalarla yaralanan H.B, F.Ö, D.F.Ö, M.B, B.T. ve H.A, 112 Acil Servis ekiplerince Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

Şüpheli S.D, polis ekiplerince gözaltına alındı.

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