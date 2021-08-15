Malatya'da silahlı saldırı! Yaralılar var
Malatya'da pompalı tüfekle gerçekleştirilen silahlı saldırıda 6 kişi yaralandı.
Malatya'da pompalı tüfekle yapılan silahlı saldırıda 6 kişi yaralandı.
Edinilen bilgiye göre, Yeşiltepe Fatih Mahallesi'ndeki bir sosyal tesiste oturan grubun üzerine pompalı tüfekle ateş açıldı.
Olayda, saçmalarla yaralanan H.B, F.Ö, D.F.Ö, M.B, B.T. ve H.A, 112 Acil Servis ekiplerince Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.
Şüpheli S.D, polis ekiplerince gözaltına alındı.