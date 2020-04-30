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Malatya’da silahlı saldırı ve yağma olaylarına 5 tutuklama

Malatya’da silahlı saldırı ve yağma olaylarından gözaltına alınan 6 kişiden 5’i tutuklandı.

Yeniakit Publisher
2020-04-30 20:36:23 -
Malatya’da silahlı saldırı ve yağma olaylarına 5 tutuklama

Malatya’da silahlı saldırı ve yağma olaylarından gözaltına alınan 6 kişiden 5’i tutuklandı.


Malatya’da 27 ve 28 Nisan 2020 tarihlerinde yaşanan iş yerine saldırı ve yağma olayları ile ilgili olarak çalışma başlatan Asayiş Şube Müdürlüğü Gasp Büro Amirliği ekipleri olaylara karıştıkları belirlenen 6 kişiyi gözaltına alırken, şüphelilerin ikamet ve araçlarında yapılan aramalarda 1 adet glock marka 9 mm çapında tabanca bu tabancaya ait şarjör,7 adet 9 mm fişek ve bir adet pompalı tüfek ile bir adet sustalı bıçak ele geçirildi.


Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden İ.T., E.C.Ç., A.Y., G.P., H.K. tutuklanarak cezaevine gönderilirken, H.H.D. adli kontrol ve yurtdışı yasağı şartıyla serbest bırakıldı.

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