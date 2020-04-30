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Malatya'da depremzedeler için yapılan konutlar yıl sonunda hazır olacak

Çevre ve Şehircilik Bakanı Kurum: - "Yaklaşık 4 bin konutumuzu inşallah yıl sonuna kadar tamamlayarak Malatya'da depremden etkilenen vatandaşlarımızı sıcak yuvalarına kavuşturacağız"

Yeniakit Publisher
2020-04-30 20:14:49 -
Malatya'da depremzedeler için yapılan konutlar yıl sonunda hazır olacak

ANKARA (AA) - Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Malatya'da yıl sonuna kadar tamamlayacakları 4 bin konutu depremden etkilenen vatandaşlara teslim edeceklerini bildirdi.

Kurum, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, depremin ardından Malatya'da sürdürülen çalışmaları ve diğer projeleri vali, milletvekilleri ve belediye başkanlarıyla istişare ettiklerini belirtti.

Bakan Kurum paylaşımında, "Yaklaşık 4 bin konutumuzu inşallah yıl sonuna kadar tamamlayarak depremden etkilenen vatandaşlarımızı sıcak yuvalarına kavuşturacağız." ifadesini kullandı.

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