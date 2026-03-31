Makamı boyuna uydurdular!

Marmaris Belediyesi’nde Başkan Yardımcısı olarak görev yaparken aynı zamanda Marmaris Belediyesi Halk A.Ş. Yönetim Kurulu Üyeliği yapan Han ile yine Personel A.Ş. Yönetim Kurulu Üyeliği’nden aldığı huzur hakkı ile çifte maaşı cebine atan İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürü eşi Gül Banu Han’ın, şeytana pabucunu ters giydirecek bir yöntemle işe girdiği ortaya çıktı. 2011 yılında kocasının çalıştığı belediyede memurluğa atanan Han’ın, o dönemde önce ‘itfaiye eri’ kadrosu üzerinden belediyeye alındığı fakat Belediye İtfaiye Yönetmeliği’ne göre kadın itfaiye erlerinde en az 1.60 cm boy şartı bulunduğu için büyük bir hülleye imza atıldığı öğrenildi. İddiaya göre boyu bu şartı sağlayamayan Gül Banu Han’ın ölçümü sırasında, alım ilanına “ölçümün özellikle belediye tabibi tarafından yapılacağı” maddesi eklenerek sahte belge düzenlendiği ifade edildi.

ER DİYE GİRDİ MÜDÜR OLDU

Atandıktan sonra fiilen bir gün dahi itfaiye görevi yapmayan şanslı eş Gül Banu, doğrudan Yazı İşleri Müdürlüğü’ne görevlendirildi. Ballı atamada ise 2011 yılında Marmaris Belediye Başkanı koltuğunda Ali Acar vardı. Ali Acar, mevcut Belediye Başkanı Acar Ünlü’nün dayısı olarak biliniyor. Bu durum, atamanın “organize” ve usulsüz olduğu iddialarını güçlendiriyor. Usulsüz atama hakkında, evrakta sahtecilik soruşturması başlayacağı açıklandı.