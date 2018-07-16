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Mahmoud Hassan Trezeguet için açıklama! 'Vazgeçmedik'

Slavia Prag Teknik Direktörü Jindrich Trpisovsky, Trezeguet için transfer girişimlerinin devam ettiğini açıkladı.

16 Temmuz 2018 Pazartesi 10:33
Mahmoud Hassan Trezeguet için açıklama! 'Vazgeçmedik'

Çek basınına açıklama yapan Trpisovsky, "Trezeguet transfer iiçin hala şansımız vardı. Transfer görüşmeleri yaparken bazen iyiye doğru gider, bazen kötüye. Fakat, Trezeguet'i transfer etmeyi çok istiyoruz. Onu uzun süredir izliyorduk. Bildiğimiz ve sevdiğimiz bir oyuncu." ifadelerini kullandı.

"TREZEGUET İÇİN TÜRKİYE'YE GİTTİK, MAÇLARINI İZLEDİK"

Kanatta bir oyuncuya daha ihtiyacı olduğunu söyleyen Çek antrenör, "Bir tane daha kanat oyuncusu almamız gerekiyor. Miroslav Stoch, Jarda Zmrhal ve Mick van Buren'den biri sakatlanırsa sıkıntı yaşıyoruz. Geçen sezon sonunda benzer bir duruma düştük. Kanat rotasyonumuzun daha güçlü olması gerekiyor. Bu nedenle uzun süredir oyuncu takip ediyorduk. Mahmut Trezeguet için Türkiye'ye gittik, maçlarını izledik, bilgiler topladık. Bu 3 oyuncuyu zorlayacak, onlarla forma yarışına girebilecek kadar kuvvetli bir oyuncu. Bu kadar uzun süredir izlediğimiz bir oyuncuyu alamazsak, bizim için gerçekten zor bir durum olacak." diyerek sözlerini sürdürdü.

Trpisovsky, "Bu oyuncular yabancı oyuncular. Fikirleri her gün değişebiliyor. Mahmoud Trezeguet transferi başarısızlığa uğramadı." sözleriyle konuşmasını noktaladı.

TRANSFERDE NELER YAŞANMIŞTI?

Çek basını, Mahmoud Hassan Trezeguet'in Prag'a gittiğini ve sağlık kontrollerinden geçtiğini açıkladı. Mısırlı oyuncunun, 4 yıllık sözleşmeye resmi imzaların atılacağı sırada vazgeçtiği ve transferin son anda iptal olduğunu yazdı.

Kulüp yetkililerin de onayladığı bu gelişme sonrası Çekya tarihinin en pahalı transferi olması beklenen Mahmoud Hassan Trezeguet'in, bu gelişme sonrası Kasımpaşa kampına geri döneceği ifade edildi.

TREZEGUET'TEN AÇIKLAMA GELDİ

Mahmoud Trezguet, Slavia Prag ile sözleşme imzalamamasının ardından kendisine ait sosyal medya hesabından açıklama yaptı. Mısırlı yıldız, "Hala Kasımpaşa'nın futbolcusuyum. Gidecek miyim, yoksa kalacak mıyım bilmiyorum. Hiçbir kapıyı kapatmıyorum ve tüm tekliflere açığım." ifadelerini kullandı.

HİLMİ ÖKSÜZ, TRANSFERİ BU SÖZLERLE DOĞRULAMIŞTI

Kasımpaşa Başkan Vekili Hilmi Öksüz: "Trezeguet'in Slavia Prag'a transferi bizim rızamın dışında gerçekleşti. Serbest kalma maddesini ödemeyi kabul ettikleri için, bizim elimizde olan bir şey değil." ifadelerini kullandı. Kasımpaşa Sportif Direktörü Nursal Bilgin ise "Slavia Prag, Trezeguet'nin sözleşmesinde yer alan 5 milyon Euro'luk serbest kalma bedelini ödemeyi kabul etti. Transfer 2 gün içinde tamamlanır. 5 milyon Euro'yu sağlık kontrolünden hemen sonra tek seferde ödeyecekler" şeklinde konuştu.

GALATASARAY'IN TREZEGUET İÇİN SUNDUĞU TEKLİF

Galatasaray'ın da transfer listesinde yer alan Trezeguet için Galatasaray, 2.5 milyon euro bonservis ve 2 de futbolcu takası teklif etmişti. Sarı-kırmızılı kulübün transferdeki beyni Abdürrahim Albayrak da yaptığı açıklamada Trezeguet'in transferi için görüşmelerde bulunduklarını ve Kasımpaşa'dan kolaylık beklediklerini dile getirmişti. (Sporx)

Haber Tarihi: 16 Temmuz 2018 Pazartesi 10:33
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