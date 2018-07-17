Mahkeme kararını açıkladı! Beşiktaş'a müjdeli haber

Siyah beyazlı yönetimin bir süredir alt yapıyı kurma projesi için Ümraniye Nevzat Demir Tesisleri’nin hemen yanında bulunan 30 dönümlük arazinin alınması için verdiği uğraş sonuç verdi.

Türkiye Cumhuriyeti Orman ve Su İşleri Bakanlığı Ümraniye’deki araziyi daha önce Beşiktaş Kulübüne vermiş ancak karar iptal edilmişti. Bu gelişmenin arından Başkan Fikret Orman ve kulübün hukuk işlerinden sorumlu yöneticisi Şafak Mahmutyazıcıoğlu ile birlikte konuyu masaya yatırmış ve arazinin tekrar geri alınması için İstanbul 5’inci İdare Mahkemesi’ne dava açmıştı.

Yapılan girişimler sonucu İstanbul 5’inci İdare Mahkemesi ise bakanlığın geri aldığı arazinin Beşiktaş’a tahsis edilmesi konusunda karara vardı…

Bu gelişmenin ardından söz konusu arazi 49 yıllığına Beşiktaş kulübüne tahsis edildi. Konu ile ilgili olarak Beşiktaş Kulübü Hukuk İşlerinden Sorumlu Yöneticisi Şafak Mahmutyazıcıoğlu şu açıklamayı yaptı:

“Bu konu ile ilgili 2013 yılından beri uğraşıyorduk. Başkanımız Fikret Orman arazinin kulübe kazandırılması için bir çok görüşme gerçekleştirdi. Bu iş için tam 5 yıldır verdiğimiz mücadelenin çok büyük onurunu yaşıyoruz. Mahkeme arazinin 49 yıllığına bedelsiz olarak bize verilmesine karar verdi. Hukukun üstünlüğü her şeyden önemlidir. Artık söz konusu araziye dünyada rol model olacak bir alt yapı tesisi kuracağız. Ve Beşiktaş o özlenen özkaynak düzenine tekrar geri dönecek. Bu konuda sayın başkan Fikret Orman’ın hakkını teslim etmeliyim. Çok destek verdi.Hep arkamızda durdu ve bugün gelinen noktada çok önemli bir iş başardık. Beşiktaş camiasına hayırlı uğurlu olsun”

49 yıllığına bedelsiz olarak Beşiktaş’a tahsis edilen arazinin üzerine kurulacak altyapı tesislerinin çalışmalarına eylül ayında başlanması ön görülüyor… Çok geniş kapsamlı olması planlanan tesisler için Beşiktaş’ta Başkan Fikret Orman bizzat Avrupa ülkelerini gezerek Ajax, Barcelona, Real Madrid ve Arsenal gibi kulüplerin altyapı tesislerinden bilgiler toplayacak.